Mariupol düşerse ne olur?

Rus ordusunun, Ukrayna topraklarında başlattığı savaşta, Azak Denizi’ne kıyısı olan Mariupol şehrini ele geçirmek için verdiği mücadele dikkat çekiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla 24 Şubat'ta başlayan savaşta, Rus güçlerinin en yoğunlaştığı hedeflerden birisi Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Mariupol kenti oldu.

Ülkenin doğusundaki Donetsk idari sınırları içerisinde yer alan ve Rus ayrılıkçıların değil ancak Kiev yönetiminin kontrolünde olan Mariupol, günlerdir Rus güçlerinin kuşatması altında.

Ukrayna ordusunun günlerdir savunmaya devam ettiği şehir, ağır silahlarla Rus birlikleri tarafından vuruluyor. Ağır silahlarla yapılan saldırılar nedeniyle şehir, harabeye dönmüş durumda. Şehirdeki çok sayıda sivil, haftalardır sığınaklarda yaşıyor. Sivillerin tahliyesi için kurulan insani koridorların işlememesi nedeniyle iki ülke birbirini suçluyor.

Bir süre önce yine Azak Denizi'ne kıyısı olan liman şehirlerinden Berdyansk'tan sonra Mariupol'ün kıyı kesimlerinin de Rusların eline geçmesiyle Ukrayna'nın Azak Denizi ile kıyısı kalmadı. Ancak Rusya, Ukrayna ordusunu şehirden çıkaramadı. Moskova yönetimi, uzun zamandır tamamen ele geçiremediği Mariupol için yerel yöneticilere şehri terk etme, askerlere ise silahları bırakmaları için süre koydu. Kiev yönetimi, buna savaşacakları mesajıyla cevap verdi.

Coğrafi konumu, hem stratejik hem ekonomik olarak önemli

Mariupol, coğrafi konum itibarıyla stratejik ve ekonomik önem taşıyor. Donetsk bölgesinin en büyük şehirlerinden biri olan Mariupol'de Azak Denizi'nin en büyük ve donanımlı limanı bulunuyor.

Limandaki derin rıhtımlar nakliyecilik açısından önemli imkanlar sağlıyor. Rusya'nın Azak Denizi'ndeki diğer limanlarının kapasitesi, bu liman ile kıyaslandığında sınırlı kalıyor.

Karadeniz'e Ukrayna'nın açılan önemli kapılarından biri olan Mariupol'ün Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım ile yakın mesafesi de dikkat çekiyor. Bu limandan Donbas bölgesi ve Kırım arasındaki deniz taşımacılığı ve sevkiyat süresi önemli ölçüde azalıyor.

Rusya yanlısı ayrılıkçılara gelir kapısı olacak

Diğer yandan Rus ordusunun şehri tamamen alması Mariupol ile Rusya yanlısı ayrılıkçıların elindeki Luhansk ve Donetsk şehirleri kara yoluyla birbirine bağlanmış olacak. Aynı zamanda Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Azak Denizi'ne ulaşmış olacak.

Kırım'ın kuzeyindeki Herson'un da Rusların elinde olduğu düşünüldüğünde, Rusya Mariupol'ün alınmasıyla yasa dışı ilhak edilen Kırım ile Kerç köprüsü dışında bir kara yolu bağlantısı daha kurmuş olacak.

Mariupol'ün düşmesi durumunda Rusya, Azak Denizi'ni bir iç deniz gibi kullanabilecek, Kırım Yarımadası'yla karadan bağlantı kuracak.

Mariupol, stratejik öneminin yanı sıra Ukrayna'da önemli bir sanayi merkezi. Önemli metalürji işletmelerinin yoğun olduğu şehirdeki bazı demir-çelik şirketleri, Ukrayna için stratejik önem taşıyor. Bu yüzden bu şehrin ele geçirilmesi halinde sözde ayrılıkçı yönetimler için ciddi gelir kaynağı sağlanmış olacak. AA .