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Mariupol’den sivillerin tahliyesi bugün başlayacak

Ukrayna’nın Mariupol Şehir Valiliği, bugün insani yardım koridoru üzerinden kentten sivilleri tahliye etmeye başlayacaklarını duyurdu.

1 Saat Önce
2022-03-06 13:21:14
Mariupol’den sivillerin tahliyesi bugün başlayacak

Valiliğin Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, bugün (6 Mart) 10.00-21.00 saatleri arasında bölgede ateşkes rejimi uygulanacak.

Açıklamada, "Bugün saat 12.00'den itibaren kentte sivil nüfusun tahliyesi başlıyor. İnsani yardım koridoru olarak Mariupol, Portovskoe, Manguş, Respublika, Rozovka, Bilmak, Pologi, Orehov ve Zaporojiye güzergahı seçildi." ifadeleri kullanıldı

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi ile iş birliğinde yapılacak tahliyelerin belediye otobüsleri ile şehrin üç noktasından gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, "Özel araçlarıyla şehirden ayrılmak isteyenler tahliye konvoyunu arkadan takip edebilir. Sahiplerinden araçlarını mümkün olduğunca insanlarla doldurmasını rica edeceğiz." değerlendirmesi yer aldı.

Ukraynalı yetkililer, dün, Rus tarafının ateşkes ihlali nedeniyle Mariupol ve Volnovaha kentlerinden tahliyelerin durdurulduğunu açıklamıştı. .

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