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TIMETURK / DÜNYA / Mariupol'de uydu görüntülerinden yeni toplu mezar tespit edildi

Mariupol'de uydu görüntülerinden yeni toplu mezar tespit edildi

Amerikan uydu şirketi Maxar, Ukrayna'nın liman kentlerinden Mariupol'de 200 civarında mezarın yer aldığı bir toplu mezarlık tespit edildiğini duyurdu.

3 Saat Önce
2022-04-22 08:44:10
Mariupol'de uydu görüntülerinden yeni toplu mezar tespit edildi

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Maxar, çekilen uydu görüntülerinde mezarların Mart sonu itibarıyla arttığının görüldüğünü söyledi. Ukraynalı yerel yetkililer, Rusya'yı Mariupol'de öldürülen sivilleri bu mezarlıklara gömmekle suçladı. Moskova ise iddialara henüz yanıt vermedi.

Rusya, Mart başından beri kuşatma altında bulunan Ukrayna'nın liman kentlerinden Mariupol'ü, Azovstal Demir Çelik Fabrikası dışında tamamen ele geçirdiğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azovstal tesisine baskın yapma planlarından vazgeçti; bunun yerine askerlerine tesisi kapatmalarını söyledi.

İddiaya göre söz konusu toplu mezar, Mariupol'ün yaklaşık 20 km batısındaki Manhush adlı bir köyün yakınında bulunuyor. Maxar, alanın yaklaşık 85 m uzunluğunda şerit halindeki dört bölümden oluştuğunu bildirdi.

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Öncesinde ise Mariupol Belediye Meclisi, Rusları öldürülen sivilleri aynı yere gömmekle suçlayan bir açıklama yayımladı.

Meclis, Rusların bölgede çukurlar kazdığı ve 'cesetleri bölgeye getirmek için çöp kamyonlarını kullandıklarını' savundu. Bölgeye ait olduğunu söylediği hava görüntülerini de paylaşan yetkililer, toplu mezarların, halihazırda yakınında bulunan mezarlığın iki katı olduğunu ileri sürdü.

Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boichenko, kentte on binlerce sivilin öldürülmüş olabileceğini söyledi.

Moskova, Ukrayna ve batılı ülkeler tarafından ortaya atılan, sivillerin öldürülmesinden Rus birliklerinin ve üst düzey Rus politikacılarının sorumlu olduğu yönündeki suçlamalarını defalarca reddetti. .

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