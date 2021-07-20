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''Maraş açılımı'' Yunan basınında

Yunan basını, Maraş bölgesindeli askeri statünün kaldırılmasının 'provokatif' olacağını iddia etti.

52 Dakika Önce
2021-07-20 21:40:44
''Maraş açılımı'' Yunan basınında

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Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 46 yıl aranın ardından yeniden açılan Kapalı Maraş ile ilgili atılacak adımdan bahsetti.

Erdoğan, Maraş'ta hayatın yeniden başlayacağını belirterek, bölgedeki mülkiyet haklarına uyulacağını ve yeni dönemin herkesin yararına olacağını söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da "Kapalı Maraş'ın yüzde 3,5'una tekabül eden bölgenin askeri bölge statüsü kaldırılarak, Maraş açılımımızın ikinci aşamasına geçilecek. Bu adımla, iade talebiyle başvuran hak sahiplerine, Taşınmaz Mal Komisyonu'nun bu yönde bir karar vermesine olanak sağlanacak." dedi.

Tatar'ın askeri bölge statüsünün kaldırılacağına dair sözleri, Yunan basınında geniş yer buldu.

"ERDOĞAN MEMNUNİYETLE KARŞILADI"

Ethnos gazetesi, Tatar'ın ilgili ifadelerini aktardığı haberinde, açıklamanın "provokatif" olduğunu savundu. Tatar'ın açıklamasının, Erdoğan tarafından memnuniyetle karşılandığı yazıldı.

Haberde ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz artık Kuzey Güney demek istemiyoruz. Artık Kıbrıs Türk'ü diyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kathimerini gazetesi de Erdoğan'ın Kapalı Maraş'ın yüzde 3,5'una tekabül eden pilot bölgede açılımın gerçekleştirileceğine ilişkin sözlerini aktardı.

Erdoğan'ın "Şimdi bugün ne kadar Türk düşmanı varsa, Miçotakis ile beraber Amerika'da, belki video konferansla, bir araya gelmek suretiyle bize cevap teşkil edecek bir konuşmayı da onlar yapacak. Varsın yapsınlar." şeklindeki ifadelerinden duyulan rahatsızlık habere yansıdı.

Kaynak: En Son Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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