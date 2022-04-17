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TIMETURK / DÜNYA / Maradona’nın forması satışa çıkarılacak

Maradona’nın forması satışa çıkarılacak

Arjantinli ünlü futbolcu Diego Maradona'nın ünlü “Tanrı’nın Eli” ve “Yüzyılın Gölü” adı verilen iki golünü attığı 1986 Dünya Kupası İngiltere ve Arjantin maçında giydiği forması 20 Nisan’da açık arttırma için tekliflere açılacak.

25 Dakika Önce
2022-04-17 00:26:58
Maradona’nın forması satışa çıkarılacak

Müzayede evi Sotheby's, Maradona'nın ünlü formasının satış fiyatının 4 ila 6 milyon pound arasında beklendiğini ve 20 Nisan'da formanın tekliflere açılacağını ifade etti.

Maradona

İngiltere ve Arjantin, 1986 Dünya Kupası Çeyrek Finalleri sırasında 22 Haziran 1986'da karşı karşıya gelmiş, o sırada 25 yaşındaki Maradona maçta 2 gol kaydetmişti. Arjantin maçı 2-1 skorla kazanmıştı.

İKİNCİ GOL “YÜZYILIN GÖLÜ” SEÇİLDİ

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Maradona, gollerden ilkini atarken eli çarpmış, yetkililerin dikkatinden kaçınca gol sayılarak daha sonra futbol severler tarafından ‘Tanrının Eli' olarak adlandırılmıştı. ‘Yüzyılın Golü' olarak bilinen ikinci gol, Maradona'nın bir dizi İngiliz oyuncunun yanından geçerek İngiliz kaleci Peter Shilton'a karşı attığı ikinci goldür. 2002 yılında FIFA ‘Yüzyılın Golü' anketini başlatmış ve 150 ülkeden 340 bin oy kullanılarak Maradona'nın ikinci golü "Yüzyılın Golü" seçilmişti.

FORMANIN HİKAYESİ

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"Tanrı'nın Eli" golünde istemeden topu Maradona'ya atan İngiliz orta saha oyuncusu Steve Hodge, maç bitiminde Maradona'dan formasını istemeye karar verdi ancak ilk denemesinde Maradona'nın yanına gidemedi. İkinci bir şans elde eden Hodge o anları şöyle anlattı; “Röportajdan sonra kale arkasına indim, soyunma odalarına… Aşağı indiğimde Maradona iki takım arkadaşıyla yürüyordu. Gözlerinin içine baktım, 'takas imkanı var mı?' anlamında formamı çekiştirdim ve doğruca karşıdan geldi ve formalarımızı değiştirdik. Ve bu kadardı. Bu kadar basitti.” Forma, 2002'den beri Manchester'daki Ulusal Futbol Müzesi'nde sergileniyordu. DHA .

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