Mandela’nın hücre anahtarı müzayedesinin durdurulması istendi

Güney Afrika, Nelson Mandela’nın Robben Adası'ndaki hapishane hücresinin anahtarının müzayedesinin durdurulmasını talep etti.

Satış, Guernsey'in müzayede evi tarafından Ocak ayında New York'ta yapılacak. Satıcı, Mandela'nın kötü şöhretli hapishanedeki eski gardiyanı Christo Brand.

Ancak Güney Afrika Kültür Bakanı Nathi Mthethwa, hükümetle herhangi bir istişarenin yapılmadığını söyledi.

"Bu anahtar Güney Afrika halkına ait" dedi.

Bakan, "Bu kimsenin şahsi malı değildir" diye ekledi.

Hapishane hücresi anahtarı, satışa sunulan birkaç parçadan biridir. Mandela'nın orijinal resmi The Lighthouse, Robben Island, kullanmasına izin verilen egzersiz bisikleti ve hapishane tenis raketi de yer alıyor.

Mandela 1990'da Güney Afrika'nın katı ırk ayrımcılığından (apartheid) uzaklaşmaya başlamasıyla serbest bırakıldı. 1994'te ülkenin ilk siyah cumhurbaşkanı seçildi. Mandela bir dönem görev yaptı ve 1999'da istifa etti.

Mandela, 2013 yılında 95 yaşında öldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.