Mali, radikal İslam’a yönelirse bu ülkedeki askerleri geri çekerim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mali’nin “radikal İslam”a yönelmesi halinde bu ülkedeki Fransız askerlerini geri çekeceği tehdidinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mali'nin “radikal İslam”a yönelmesi halinde bu ülkedeki Fransız askerlerini geri çekeceği uyarısında bulundu.

Fransız basınına konuşan Macron, "Mali'de bugün bu yönde bir eğilim var, eğer bu yönde ilerlerse, askerleri geri çekerim. “dedi.

Macron, Batı Afrika ülkeleri liderlerine demokratik meşruluğu olmayan bir ülkeye destek vermemeleri çağrısında bulundu.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu, 24 Mayıs'ta düzenlenen darbenin ardındaki isim Albay Assimi Goita'yı istişarelerde bulunmak üzere Gana'nın başkenti Akra'ya davet etmişti.

Fransa'nın “Barkhane askeri operasyonu” çerçevesinde bölgedeki Burkina Faso, Çad, Mali, Nijer Moritanya'da 5 binin üzerinde askeri bulunuyor.

Fransa, Mali'de 2013 yılında şiddet olaylarının artmasından sonra komuta merkezi Çad'da olacak birliklerini Afrika'ya göndermişti.

Mali'deki gelişmeler

Mali Anayasa Mahkemesi, 24 Mayıs'ta düzenlenen darbenin ardındaki isim Albay Assimi Goita'nın cumhurbaşkanlığını onayladı.

Mali Anayasa Mahkemesi yayınladığı bildiride, Assimi Goita'nın cumhurbaşkanlığını onayladığını bildirdi.

Goita, 24 Mayıs'ta yapılan kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığını gerekçe göstererek, Geçiş Konseyi Başkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınma emrini vermişti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), arabuluculuk yapmak için ülkeye temsilci yollamasının ardından, Geçiş Konseyi Başkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane dün serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Euronews

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