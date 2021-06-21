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Mali’de Fransız askerlere bomba yüklü araçla saldırı: Çok sayıda yaralı var

Barkhane Operasyonu kapsamında Mali’de bulunan Fransız askerlerinin hedef alındığı bomba yüklü araçla saldırıda, çok sayıda asker yaralandı.

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21.06.2021 15:07:27
Mali’de Fransız askerlere bomba yüklü araçla saldırı: Çok sayıda yaralı var

Barkhane Operasyonu kapsamında Mali'de bulunan Fransız askerlerinin hedef alındığı bomba yüklü araçla saldırıda, çok sayıda asker yaralandı.

Ulusal medyadaki haberlere göre, bomba yüklü araç, Barkhane Operasyonu kapsamında Timbuktu bölgesinde bulunan Fransız askerlerini hedef aldı. Saldırıda birçok asker yaralandı.
Bölgeye çok sayıda helikopterin gönderildiği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 10 Haziran'da ülkesinin bölgedeki askeri varlığının derin bir dönüşümden geçmesinin bir parçası olarak "Barkhane Operasyonu"nu sonlandıracaklarını belirtmişti.

Fransa, 2013 başında Mali'deki "Serval" isimli askeri harekatın ardından 1 Ağustos 2014'te "Barkhane Operasyonu"nu başlatmıştı.

Günlük maliyeti 1 milyon avro olan Barkhane Operasyonu"nda 5 binden fazla Fransız askeri görev yapıyor.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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