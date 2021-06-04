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Mali'de Fransa karşıtlığı yükseliyor

Peş peşe darbelerin yaşandığı Mali'de Fransa karşıtlığı giderek yükseliyor. Mali'nin başkenti Bamako'da Fransa karşıtı protestolar düzenleniyor. Eylemciler Fransız bayrağını şarkılar eşliğinde yakıyor.

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04.06.2021 10:15:17
Mali'de Fransa karşıtlığı yükseliyor

2013'ten bu yana 'terörle mücadele' adı altında Mali'de asker bulunduran Fransa radikal örgütleri hezimete uğratamadığı gibi halk nezdindeki sempatisini de kaybetmiş durumda.

Son 9 ayda 2 darbe haberiyle gündemde yerini koruyan Mali'de Fransa karşıtlığı gitgide yükseliyor. Yaklaşık 10 yıldan bu yana 'terörle mücadele' adı altında Mali'de bulunan Fransa, radikal örgütleri hezimete uğratamadığı gibi halk nezdindeki sempatisini de kaybetmiş durumda.

Mali'nin başkenti Bamako'da Fransa karşıtı protestolar düzenleniyor. Eylemciler Fransız bayrağını şarkılar eşliğinde yakıyor.

Halk, Fransa'nın radikal örgütlerle mücadelesinde başarısız kaldığını ve bundan dolayı ülkede devam etmekte olan operasyonlarına son verilmesi gerektiğini düşünüyor.

Bu görüşü savunanlardan biri de Mali İşçi Federasyonu Genel Sekreteri Yakup Katel.

TRT Arabi muhabirine konuşan Katel, Fransa'nın Mali'de 'terörle mücadele' için değil, kendi çıkarları için bulunduğu kanaatinde:

"Fransa'nın Malililer için burada olduğuna inanmak isteyenler ve inananlar var. Ancak Fransa Malililer için değil kendi çıkarları için burada. Sağladığı avantajlar için burada. Birçok şey henüz açıklığa kavuşmadı. Ancak bugünün dünyası dünkünden farklı."

Mayıs ayında gerçekleşen darbeden sonra ülkedeki güvenlik durumu kritik. Ancak buna rağmen sokaktaki Malililerin çoğu Fransız askerlerinin ülkeden çıkması gerektiği konusunda hemfikir.

Ülkede Fransa karşıtlığı ile beraber, Paris'in ülkedeki tekelini kırmak için küresel ve bölgesel aktörlerle iş birliğinin artırılması çağrıları da yükseliyor.

Mali'de 2012'de radikal silahlı grupların ülkenin kuzeyinde geniş bölgeleri ele geçirmesinden sonra Fransa, hem havadan hem karadan operasyon başlatmıştı.

Bugünlerde Barkhane adı altında düzenlenen operasyonlar 8 yıl geçmesine rağmen hala devam ediyor.

Ağustos 2020 ve Mayıs 2021'de düzenlenen askeri darbeler nedeniyle Fransa 4 Haziran 2021'de Mali ordusuyla iş birliğini askıya aldığını duyurdu.

Mali'nin de içinde olduğu Sahel ülkelerinde 5 binden fazla Fransız askeri bulunuyor.

Kaynak: TRT Arabi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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