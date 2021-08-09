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Mali'de eş zamanlı 4 saldırıda 48 kişi öldü

Mali'nin kuzeyindeki 4 köye eş zamanlı düzenlenen terör saldırısında en az 48 sivil hayatını kaybetti.

4 Saat Önce
2021-08-09 12:42:26
Mali'de eş zamanlı 4 saldırıda 48 kişi öldü

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Ansongo Vali Yardımcısı Oumar Kida, Ansongo bölgesindeki Ouatagouna ilçesinde bulunan 4 köyün silahlı terörist gruplar tarafından pazarı pazartesiye bağlayan gece hedef alındığını açıkladı.

Ouatagouna Belediye Başkan Yardımcısı Mahamane Bacala da Karou köyünde 17, Dirgua köyünde 7, Deouteguef köyünde 14 ve Ouatagouna'da 10 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Yetkililer, çok sayıda kişinin ağır yaralandığını vurgulayarak ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

"3 ülke sınırı"nda saldırılar sürüyor

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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