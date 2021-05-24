Mali’de darbe: Geçiş Konseyinin Başkanı ve Başbakan tutuklandı

Mali’de Geçiş Konseyinin Başkanı ve Başbakan, Kati askeri kampına götürüldü.

Afrika ülkesi Mali'de, Geçiş Konseyi Başkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin, ordu birlikleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, gözaltına alınan kişiler arasında Savunma Bakanının da olduğu ve söz konusu kişilerin başkent Bamako'nun dışındaki Kati'de bir askeri üsse götürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan Türkiye'nin Bamako Büyükelçiliği, Twitter hesabından, Mali'de yaşayan Türk vatandaşlarını zaruri durumlar dışında sokağa çıkmamaları ve temkinli davranmaları konusunda uyardı.

Mali'de 18 Haziran 2020'de askeri darbe yapılmış, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonulmuş ve Geçiş Konseyi bünyesinde yeni hükümet kurulmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.