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Mali'de bombalı saldırı: Çok sayıda Alman askeri yaralandı

Mali’de, BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) bünyesinde devriye gezen askerlere yönelik bombalı saldırı düzenlendi.

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25.06.2021 16:21:24
Mali'de bombalı saldırı: Çok sayıda Alman askeri yaralandı

Alman Haber Ajansının haberine göre Alman Silahlı Kuvvetler Komutanlığı bugün Federal Meclis Savunma Komisyonu'nu Mali'deki saldırıya ilişkin bilgilendirdi.

Saldırıda 12'si Alman, biri de başka ülkenin askeri olmak üzere 13 askerin yaralandığı ifade edilirken, Alman askerlerinin durumun “stabil” olduğu kaydedildi.

Haberde, saldırının bu sabah hareket etmeyen araçlara karşı yapıldığı ifade edilerek, yaralıların sayısının yüksek olmasından dolayı Fransız ve BM'ye ait birer askeri uçağın kurtarma çalışmasına katıldığı belirtildi.

Mali'de MINUSMA kapsamında yaklaşık 900 Alman asker görev yapıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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