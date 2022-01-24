Mali’de bir Fransız Tuğgeneral öldürüldü

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Mali’de dün Gao bölgesinde Barkhane Operasyonu kuvvetlerinin yer aldığı askeri üssü hedef alan havan topu saldırısında bir Fransız askeri öldü.

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu saldırıda 54. Topçu Alayı'ndan Tuğgeneral Alexandre Martin'in hayatını kaybettiği bildirilerek, Fransa'nın ortaklarıyla birlikte bölgede terörle mücadeleye devam etme kararlılığı vurgulandı.

Sahel bölgesindeki çatışmalarda öldürülen Fransız askerlerinin sayısı 2013'ten bu yana 53'e yükseldi.

Salı günü, Burkina Faso'da araçlarının geçişi sırasında bir patlayıcının infilak etmesi sonucu dört Fransız askeri yaralandı.

Barkhane Operasyonu isimli terörle mücadele gücü 2014'ten beri Mali'de bulunuyor ve misyonu Sahel'e kadar uzanıyor.

Fransa, Mali'yi Rus askeri grubu Wagner ile paralı asker konuşlandırılmasına ilişkin anlaşmaya varmakla suçluyor.

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Floransa Parly, Perşembe günü bir açıklama yaparak, Fransa'nın Mali'deki askeri cuntayla yaşanan açık kriz ışığında, Batı Afrika'da teröristlerle savaşma hedefini sürdürmenin bir ‘yolunu bulması' gerektiğini ifade etti.

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