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Mali'de 2 BM askeri öldürüldü

Mali'de düzenlenen terör saldırısında Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunda görevli 2 asker hayatını kaybetti.

1 Saat Önce
2022-03-07 21:45:47
Mali'de 2 BM askeri öldürüldü

Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunda (MINUSMA) Sözcüsü Olivier Salgado, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Mopti bölgesinin kuzeyinde MINUSMA'ya ait lojistik konvoyun, yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcıya çarptığını belirtti.

Salgado, olayda ilk belirlemelere göre 2 Birleşmiş Milletler (BM) askerinin yaşamını yitirdiğini, 4 askerin ise yaralandığını kaydetti. BM askerlerinin milliyetleri açıklanmadı.

MINUSMA Şefi El-Ghassim Wane de yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınayarak, Mali makamlarından olayın aydınlatılması için ellerinden geleni yapmalarını istedi.

Mali'nin kuzey ve iç kesimlerinde konuşlu MINUSMA'da, Ermenistan'dan Zambiya'ya 61 ülkeden 15 binden fazla asker ve polis görev yapıyor.

MINUSMA, Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde 25 Nisan 2013'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla kurulmuştu.

Türkiye saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mali'nin Mopti Bölgesi'nde düzenlenen terör saldırısında, 27 Malili asker ve sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı ile kayıp olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, menfur terör eylemi şiddetle kınanarak, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Mali halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dilendi. AA .

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