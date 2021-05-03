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Malezyalı kuruluşlardan Uygur duyarlılığı

Malezya'da sivil toplum kuruluşları, Uygur Türklerinin sesini duyurmak ve kültürlerini tanıtmak için ramazan dolayısıyla güvenlik görevlilerine Uygur ekmeği dağıttı.

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03.05.2021 08:04:02
Malezyalı kuruluşlardan Uygur duyarlılığı

Malezya'da sivil toplum kuruluşları, Uygur Türklerinin sesini duyurmak ve kültürlerini tanıtmak için ramazan dolayısıyla güvenlik görevlilerine Uygur ekmeği dağıttı.

Malezyalı kuruluşların bir araya gelerek oluşturduğu Uygurlar için Malezya (M4U) girişimi kapsamında düzenlenen etkinlikte gönüllüler, "nan" adı verilen Uygur ekmeğini pişirerek kaplara koydu.

Başkent Kuala Lumpur'da toplam 300 Uygur ekmeği, iftar saatinde şehrin merkezi caddelerinde yoğun trafik akışını yönetmek için görev yapan polislere dağıtıldı.

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine konuşan M4U girişiminin kurucusu Zuhri Yuhyi, "NaanTime" adını verdikleri etkinliği, Malezyalılara Uygur kültürünü tanıtmak için düzenlediklerini belirterek, "Yemek, bir milletin dili gibidir. Bizim mutfağımız Malezya'nın eşsiz kültürünü nasıl dünyaya tanıtıyorsa bizler de Uygur Türkleri hakkında farkındalık yaratmak için Uygur mutfağını seçtik." dedi.

Zuhri, "Ramazan boyunca bizim güvenliğimiz için fedakarca çalışan polisimiz, Uygur ekmeğini ilk defa tatmaktan memnuniyet duydu. Bu güzelliğe vesile olmak bizim için mutluluk verici." şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan Malezya Hristiyanlar Birliği (ANCOM) Yönetim Kurulu Üyesi Jason Leong ise "NaanTime, Uygurların sorunlarına dikkati çekmek ve halihazırda süren Çin'deki Uygur camilerinin yok edilmesi sorununu dünyaya duyurmak için oldukça yaratıcı bir etkinlik oldu." ifadelerini kullandı.

Leong, Uygur Türklerinin yaşadığı sorunların dini bir mesele olmadığının altını çizerek, "Uygurlar sorununu dünyaya duyurmak için bu tarz etkinlikleri sürdüreceğiz." diye konuştu.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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