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Malezyalı kuruluşlardan Filistinlilere yardım kampanyası

Malezyalı sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarından etkilenen Filistinlilere destek olmak için bağış kampanyası başlattı.

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14.05.2021 08:15:29
Malezyalı kuruluşlardan Filistinlilere yardım kampanyası

Malezyalı sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarından etkilenen Filistinlilere destek olmak için bağış kampanyası başlattı.

MyAqsaDefenders adlı girişim başlatan 14 kuruluş, yayımladıkları ortak yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa ibadet eden Müslümanlara saldırılar ve Filistin'in Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerine el konulmasını öfkeyle karşıladıklarını bildirdi.

Bu kapsamda 11 Mayıs'ta yaptıkları toplantıda Filistinlilere kısa, orta ve uzun vadeli nakit yardımı toplamaya karar verdiklerini duyuran kuruluşlar, "MyAqsaDefenders olarak 10 milyon Malezya Ringgiti (20 milyon TL) değerinde fon toplayacağız. İlgili kuruluşlar tarafından şimdiye kadar 2 milyon ringgit (4 milyon TL) başarıyla toplanmış olup fonu artırma çabaları devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

Bugüne kadar toplanan paraların yarısıyla İsrail saldırılarından etkilenen Al-Aksa Kliniğinin tamir ve bakım ihtiyaçlarının karşılanıp kliniğin ilaç stokları ve mobil ventilatör gibi acil ihtiyaçlarının giderileceği aktarılan açıklamada, "Geri kalan 1 milyon ringgit (2 milyon TL) ise Kudüs'teki Filistinlilerin evlerinin onarımına yardım için tahsis edildi." ifadesi kullanıldı.

Hedeflenen bağış miktarına ulaşılması için Malezya halkının desteğini beklediklerini belirten kuruluşlar, "MyAqsaDefenders'ın çaba ve hedefleri, sizlerin güçlü desteği olmadan kesinlikle gerçekleştirilemez. Bu nedenle, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ü savunma kararlılığını ortaklaşa geliştirmek için tüm kurumların etkinliği ve sanatçıların da desteğini memnuniyetle karşılıyoruz." açıklamasında bulundu.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 28'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere 109 kişi şehit oldu, 621 kişi yaralandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan