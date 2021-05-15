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Malezya Başbakanı Muhyiddin, Heniyye ile görüştü

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarına dair Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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15.05.2021 10:16:50
Malezya Başbakanı Muhyiddin, Heniyye ile görüştü

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarına dair Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin AA muhabirine bilgi veren Malezya Filistin Kültür Organizasyonu (PCOM) Başkanı Muslim İmran, iki lider arasında yarım saat süren görüşmede, Hamas lideri Heniyye'nin, İsrail'in bölgedeki son saldırılarına ve sivil can kayıplarına ilişkin Malezya Başbakanı Muhyiddin'i bilgilendirdiğini açıkladı.

PCOM Başkanı İmran, "Sayın Heniyye, Malezya'nın şimdiye kadar Filistin halkıyla sergilediği dayanışmadan memnuniyetini ifade ederek İsrail'e uluslararası alanda baskı yapılması için Malezya'nın desteklerine duyduğu ihtiyacı Başbakan Muhyiddin'e iletti." dedi.

Muhyiddin'in görüşmede, Filistin'e tam destek vereceğini yinelediğini vurgulayan İmran, "Malezya Başbakanı, bölge ülkelerinden Endonezya ve Brunei ile Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail'e karşı ortak duruş sergileyeceğini kaydetmiştir." diye konuştu.

İmran, görüşmede Muhyiddin'in, Kovid-19 tehlikesi geçtikten sonra Heniyye'yi Malezya'ya davet ettiğini de ifadelerine ekledi.

İsrail, 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yoğun hava saldırıları düzenliyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk, 22'si kadın 139 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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