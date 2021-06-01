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Malezya açıkladı: Çin, 16 savaş uçağıyla hava sahamızı ihlal etti

Çin savaş uçaklarının Malezya hava sahasını ihlal ettiği açıklandı.

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Google News - Timeturk
01.06.2021 17:19:40
Malezya açıkladı: Çin, 16 savaş uçağıyla hava sahamızı ihlal etti

Malezya Hava Kuvvetlerinden (RMAF) yapılan yazılı açıklamada, 31 Mayıs'ta Çin Hava Kuvvetlerine ait 16 uçağın, Malezya hava sahasını ihlal ederken görüntülendiği belirtildi.

Açıklamada, Çin uçaklarının Malezya'nın Borneo Adası'nın deniz yetki alanı üzerine uçuş yapıp Sarawak kıyısına 60 deniz mili yaklaştıktan sonra geri döndüğü kaydedildi.

Söz konusu ihlalin Malezya'nın egemenliği ve uçuş güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, bu hareketin aynı zamanda Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü kurallarının ihlali olduğunun altı çizildi.

Olaya ilişkin Çinli yetkililerden açıklama yapılmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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