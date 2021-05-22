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Maldiv Cumhuriyeti, İsrail ile ilişkileri askıya aldı

Maldiv Cumhuriyeti, İsrail'le tüm ilişkileri askıya alarak, İsrail menşei ürünlerin ithal edilmesini yasakladı.     

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22.05.2021 18:13:54
Maldiv Cumhuriyeti, İsrail ile ilişkileri askıya aldı

1200 Adadan oluşan Maldiv Cumhuriyeti, İsrail'le tüm ilişkileri askıya alarak İsrail menşei ürünlerin ithal edilmesini yasakladı.

Maldivler Başkanlık Ofisi Sözcüsü Mabrook Azeez yaptığı açıklamada, "Maldivler'in duruşu net; adaletsizliğe karşı duruyoruz ve Filistin halkının devredilemez devlet olma hakkını güvence altına alma mücadelesiyle dayanışmadayız. Maldiv-İsrail ilişkileri, İsrail ürünleri de dahil askıya alındı." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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