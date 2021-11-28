DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bakan Yanık’tan ‘Müslüme cinayeti’ açıklaması
Van'da peş peşe iki deprem
Portekiz'de futbola koronavirüs engeli! Sahaya 9 kişi çıktılar
Moskova ile 'kardeşlik anlaşması' mı 'oldu- bitti' mi?
Fransız askeri konvoyuna Afrika’da üst üste engel!
Malcolm X'in kızı Malikah Shabazz'ın cenazesi New York'ta defnedildi
Diyanet duyurdu; Almanya'da külliye inşa edilecek
Doğu Anadolu Gözlemevi'ne kurulacak ayna Erzurum'a ulaştı
Cezayir’de erken yerel seçimler için oy verme işlemi tamamlandı
İntihar girişimi iddiası! Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı
Türk diplomasisinin 'tarihi' mücadelesi
Almanya'da 2 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı görüldü
‘COVID-19 aşısı bir soykırımdır’ diyen Alman doktor intihar etti
Her varlık 'token'e dönüşebilir mi?
ABD, 1996'dan bu yana ilk kez Sudan'a büyükelçi atadı

TIMETURK / DÜNYA / Malcolm X'in kızı Malikah Shabazz'ın cenazesi New York'ta defnedildi

Malcolm X'in kızı Malikah Shabazz'ın cenazesi New York'ta defnedildi

ABD'de ırkçılığa karşı mücadele veren sembol isimlerden siyahi Müslüman lider Malcolm X'in (El-Hajj Malik El Shabazz) hafta içinde vefat eden kızı Malikah Saban Shabazz'ın cenazesi New York'ta babasıyla aynı mezarlığa defnedildi.

2 Saat Önce
2021-11-28 00:00:13
Malcolm X'in kızı Malikah Shabazz'ın cenazesi New York'ta defnedildi

New York'un Brooklyn kentinde 22 Kasım'da vefat eden Malcolm X'in ikiz kızlarından Malikah Shabazz'ın cenazesi, Manhattan'daki Islamic Cultural Center of New York'ta kılınan cenaze namazının ardından, 1965'te uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden babasının defnedildiği Ferncliff Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İslami usullere göre düzenlenen cenaze merasimine Malcolm X'in hayattaki kızları ve New York civarındaki siyahi Müslüman Amerikalıların yoğunlukta olduğu bir grup eşlik etti.

Washington Büyükelçisi Mercan da cenaze namazına iştirak etti

thumbs_b_c_ed7174c415b664ee3c8aedbddc7e4f74

Malikah Shabazz'ın cenaze töreninde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve eşi İnci Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür de hazır bulundu.

Aile üyelerine cenaze namazı öncesi başsağlığı dileyen Mercan, "Malcolm X dünya Müslümanları tarafından bilinen müstesna bir şahsiyet. Kızının vefatı nedeniyle yakınlarına Cumhurbaşkanımızın taziye mesajlarını ilettik." dedi.

Mercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cenaze için gönderdiği Türk bayrağı sembollerini taşıyan çelenkle ilgili "Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanlara ve inananlara gösterdiği bir teveccühtür." ifadesini kullandı.

dagAA-26245343

New York'un Brooklyn kentindeki evinde 22 Kasım'da vefat eden Malcolm X'in kızı Malikah Shabazz, Manhattan'daki cenaze namazının ardından götürüldüğü Ferncliff Mezarlığı'nda dualarla defnedildi.

56 yaşındaki Shabazz, Malcolm X'in altı kızının en küçükleri olan ikizlerden biriydi. Malcolm X, 21 Şubat 1965'te Harlem'de o zamanki adı Audubon Ballroom olan salonda silahlı saldırıya uğradığında, anne Betty Shabazz, Malikah ve Malaak ikizlerine 3 aylık hamileydi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş