Malcolm X'in kızı evinde ölü bulundu

Amerikalı Müslüman lider Malcolm X’in kızı Malikah Shabazz'ın cansız bedeni New York'taki evinde bulundu.

ABD polisi, 56 yaşındaki Malikah Shabazz'ın, kızı tarafından New York'taki evinde ölü bulunduğunu açıkladı.

NewYork polisi tarafından yapılan açıklamada Shabazz'ın ölümünün "şüpheli olmadığı, doğal nedenden kaynaklandığı” kaydedildi.

Malikah Shabazz, Malcolm X'in 6 kızından biriydi. Haber, Malcolm X'in 56 yıl önce uğradığı suikastten suçlu bulunan 3 kişiden 2'sinin aklanmasından kısa bir süre sonra geldi.

TRTHaber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.