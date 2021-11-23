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TIMETURK / DÜNYA / Malcolm X'in kızı evinde ölü bulundu

Malcolm X'in kızı evinde ölü bulundu

Amerikalı Müslüman lider Malcolm X’in kızı Malikah Shabazz'ın cansız bedeni New York'taki evinde bulundu.

13 Dakika Önce
2021-11-23 18:47:36
Malcolm X'in kızı evinde ölü bulundu

ABD polisi, 56 yaşındaki Malikah Shabazz'ın, kızı tarafından New York'taki evinde ölü bulunduğunu açıkladı.

malcolmx-kızı

NewYork polisi tarafından yapılan açıklamada Shabazz'ın ölümünün "şüpheli olmadığı, doğal nedenden kaynaklandığı” kaydedildi.

Malikah Shabazz, Malcolm X'in 6 kızından biriydi. Haber, Malcolm X'in 56 yıl önce uğradığı suikastten suçlu bulunan 3 kişiden 2'sinin aklanmasından kısa bir süre sonra geldi.

TRTHaber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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