'Makedonya'da Türk yok' diyen politikacıya tepki yağdı

Kuzey Makedonya’da yayın yapan TV21 kanalındaki Click Plus programında nüfus sayımı sonuçlarının ele alındığı yayında ülkedeki Türk varlığını inkar eden siyasetçi Valon Bela'ya tepki yağdı.

Makedonya'da yayın yapan TV21'deki programa Arnavut Demokratik Partisi (PDSH) Genel Başkanı Menduh Thaçi, Besa Hareketi Çayır Şubesi Başkanı Valon Bela ve analist Albert Musliu katıldı.

Nüfus sayımı sonuçlarının ele alındığı program boyunca, ülkedeki Türklerin nüfus sayımı sonuçlarını kabul etmemesi ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması üzerinden algı yapılmaya çalışıldı.

Türklerle ilgili olumsuz ifadeler kullanan Valon Bela, “Makedonya'da Türk yoktur.” ifadesini kullandı.

Valon Bela

Bela, bazı Arnavutların Türkiye'nin güçlü olmasından dolayı Türk olarak kaydolduğu iddiasında bulundu.

Söz konusu programa sosyal medyadan tepki yağdı.

Ülkedeki Türk ve diğer milletlerden vatandaşlar Bela'nın sözlerine tepki gösterirken yayındaki Türk ve Türkiye karşıtlığına dikkati çekti.

Türk Demokratik Partisi'den sert tepki

Türk Demokratik Partisi (TDP), bir televizyon programında “Makedonya'da Türk yoktur” sözlerini sarf eden Bela hakkında sert bir açıklama yayınladı.

Türk Demokratik Partisi (TDP) tarafından yapılan açıklamada, “Bu açıklamaları sonrasında Valon Bela isimli şahsın mensup olduğu BESA Partisinden kendisine herhangi bir yaptırım uygulanmadığı ve Makedonya Türklerinden özür dilemediği sürece, kendileriyle önümüzdeki dönemde hiçbir diyaloğa açık olmadığımızı buradan bildirmek isteriz.” denildi.

TDP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Valon Bela isimli zatın dün gece TV21 ulusal kanalında yayınlanan programda sarfetmiş olduğu “Makedonyada Türk yoktur” sözlerini 83.443 defa kendisine iade ediyoruz. İnsanların hür iradeleri doğrultusunda kendilerini bir milliyete ait hissetmeleri ve bunu özgürce dile getirmeleri en temel hakların başında gelmektedir.

Bunu baskı, şantaj, iftira ve buna benzer girişim ve yöntemlerle kontrol altına almak, etkilemek ve yok saymak hiç kimsenin haddine değildir. Bugünkü Makedonya topraklarında Türk'ler asırlardır yaşamlarını sürdürmekteler ve özellikle son yüzyılda yapılan dayatma ve baskılara, asimile politikalarına boyun eğmeden öz benliklerini korumuş, dilini yaşatmış, değerlerini yitirmemişlerdir.

Son yapılan nüfus sayımlarında yine bu ülkenin en büyük 3.topluluğu olarak sahnedeki yerlerini almışlardır. Bütün bu gerçekler göz önünde ve herkesin malumu iken yukarıda adı geçen şahsın Makedonya Türkleri'ne yönelik sarfetmiş olduğu sözler, cahil cesaretinin zirvesidir. Sırf gündemde yer bulabilme adına gerçeklikle hiçbir bağı olmayan bu kasıtlı ve kışkırtıcı açıklamaların Makedonya Türkleri nezdinde hiçbir hükmü yoktur.

Makedonya Türklerinin varlığından rahatsız olanların da gözlerinin gördüğü yere kadar yolu vardır. Gerek siyasi, gerek tarih bilgisi bakımından dibe vurmuş bu zihniyetin karşısında yılmadan ve durmadan çalışmaya devam edeceğimizi ve hayatın her alanında Türk ırkına yakışır bir şekilde hareket edeceğimizi bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bu topraklarda asırlarca adaletli hüküm sürmüş şanlı bir soyun devamı olarak, yapıcı ve yaşatıcı, yüksek refah ve adaletli yönetim anlayışı ile daha da yukarılara tırmanma yolunda önümüzdeki engelleri bir bir yıkıp zirveye de ulaşacağız.

Aynı programda “İnsanların kendilerini Türk olarak lanse etmeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin sponzorluğuyla gerçekleşmektedir” sözlerini sarfeden Menduh Taçi'ye ve Makedonya'da Türk varlığından rahatsız olanlara son olarak şunu hatırlatmak isteriz:Türkiye her daim güçlü bir ülke olmuştur ve Makedonya Türkleri yeri geldiğinde bu güçten bağımsız olarak varlıklarını devam ettirmişlerdir.

Bizim, özümüzü korumak, dilimizi, örf ve geleneklerimizi yaşatmak için kimsenin sponsorluğuna ihtiyacımız olmadı ve olmayacaktır.Ve unutmayınız ki, Türk milleti ilelebet yaşayacaktır.”

Kaynak: Time Balkan .