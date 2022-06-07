Mahmut Ustaosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Yoğun bakıma kaldırılan İsmailağa Cemaati lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu'nun son durumunu torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu açıkladı.

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarından ötürü rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'ndan yapılan son açıklamada, Ustaosmanoğlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Son olarak torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, dedesi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun son durumunu sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyurdu.

İSMAİLAĞA VAKFI DIŞINDA AÇIKLAMALAR YAPILMASINA İTİBAR EDİLMEMELİDİR

Torunu Ustaosmanoğlu paylaştığı videoda, "Kıymetli kardeşlerim, dedem Mahmud Efendi Hazretleri ile alakalı son süreçte sağlığı ile ilgili, bir takım durumlar söz konusudur. Kendisi enfeksiyona bağlı olarak, septik şokta ifade edilen ani tansiyon düşmesine dayalı olarak, hastaneye yoğun bakıma kaldırılmıştır. Ancak doktorların acil müdahaleleriyle birlikte, şu an gelinen süreç iyi noktada seyretmektedir. Bizler kamuoyuna bilgilendirmeyi uygun gördük. Oğlu Ahmet Efendi, ve İsmailağa Vakfı dışında açıklamalar yapılmasına itibar edilmemesini, tüm ihvandan ve sevenlerinden hususen rica ediyoruz. İnşallah geldiğimiz nokta güzeldir, bundan sonraki süreçte yavaş bir şekilde iyileşme yönünde devam edecektir. Dualarınızı beklemekteyiz. Allah-u Teala hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı. .