Mafya davalarına bakan savcıyı güneşlenirken öldürdüler

Dünya medyasının konuştuğu Güney Amerika’yı sarsan suikastte yeni gelişmeler ortaya çıktı. Lüks bir otelin özel plajında güneşlenen tanınmış çifte yaklaşıp hiçbir söz söylemeden iki el ateş eden ekip yakalandı. 47'şer yıllık hapis cezaları yarıya indirilen infaz timine, emri kimin verdiği ise hâlen sır.

Kameralar önünde evlenen çiftin balayı için seçtiği cennet adaya yanaşan bir jet skiden iki erkek kıyıya indi. Tanınmış çift, 30 Nisan tarihindeki evlilik töreninin ardından başlayan balayının son günündeydi. Televizyoncu Claudia Aguilera, şu an kapatılmış Instagram hesabından eşiyle birlikte sokaklarda ve plajda çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Okyanus kıyısında çekilmiş bir fotoğrafın altına, Aguilera tarafından "Baru'da son gün batımı ama birlikte daha milyonlarcası olacak" yazıldı.

Birkaç saat sonraki paylaşımda ise plajda birbirine sarılan çift ve bebek patikleri vardı. Gazeteci Aguilera, fotoğrafı "En büyük düğün hediyesi. Hayat seni aşkın en büyük tanıklığıyla çepeçevre sarar" cümlesiyle sundu.

Bebek beklediklerini ilan eden çift, balayının son gününde konakladıkları Decameron Barú otelinin plajında güneşleniyordu.

Marcelo Pecci ve gazeteci eşi Claudia Aguilera, dakikalar sonra kendilerine doğru bir jet skinin yaklaştığını gördü. Kıyıya doğru gelen bir jet ski özel plajda durdu, jet skideki iki erkekten biri sakin bir şekilde kuma ayak bastı. Hiçbir söz söylemeden silahını çıkarıp iki el ateş etti.

JET SKİYLE KAÇTILAR

Silahtan çıkan kurşunların hedefinde, Paraguay'ın en tanınmış savcılarından biri, Marcelo Pecci vardı. Savcı Pecci, özellikle yolsuzluk dosyaları ve mafya davalarıyla adını duyurmuştu, baktığı davalar arasında ayrıca uyuşturucu kartelleri, para aklama ve terör finansmanı da vardı.

Scario'ların güpegündüz plajda ateşlediği kurşunlardan biri 45 yaşındaki savcının yüzüne, diğeri de sırtına saplandı. Marcelo Pecci, balayı için tercih ettiği Kolombiya'nın Baru adasındaki kumların üstüne düştü ve hayatını kaybetti. Saldırganlar, geldikleri gibi jet skiye binerek olay yerinden kaçtı.

Baru'daki silahlı saldırı, yalnızca Paraguay'da değil tüm Güney Amerika'da şok etkisi yarattı. BBC'den Wall Street Journal'a, Al Jazeera'dan Washington Post'a dünyanın en büyük yayın organları tarafından haberleştirilen suikastı, Kolombiya polisinin yanı sıra Paraguaylı ve ABD'li dedektifler de inceledi.

HAVALİMANINDA VERİLEN POZ

Savcı Picci'yi öldürenleri yakalamak için insan avı başlatıldı, Haziran ayının ilk günlerinde beş kişinin yakalandığı duyuruldu. Yakalananlar Marisol Londono Bedoya, Eiverson Adriaan Arrieta Zabaleta, Wendre Still Scott Carrillo, Cristian Camilo Monsalve ve Luis Correa Galeano'ydu.

Kolombiya polisi, 12 Mayıs'ta işlenen cinayetten 27 gün sonra, 8 Haziran tarihinde şüphelileri medyanın önüne çıkardı. Başkent Bogota'daki bir havalimanına getirilen Scario'lara, polislerle birlikte bir futbol takımı gibi yan yana durup poz verdirildi.

CEZA YARIYA İNDİRİLDİ

İnfaz timi savcı Pecci'yi özel plajda öldürdüğünü itiraf ederken, Kolombiya'nın kuzeyinde yer alan Cartagena kentinde açılan davaya bakan savcılık şüphelilerin 47'şer yıl hapsini talep etti.

Mahkeme ise, savcılıkla varılan anlaşma gereği cezayı 23'er yıla düşürdü. Cinayeti işleyen dört kişi, söz konusu cezayı hapishanede çekmek zorunda.

Medya önüne çıkarılan beş kişiden birinin suçsuz olduğu belirtilirken, kayıp olan altıncı kişi ise halen aranıyor.

FIRST CAPITAL COMMAND ROL ALDI

Kolombiyalı yetkililer, Marcelo Pecci suikastında Brezilyalı hapishane çetesi First Capital Command'ın rol aldığını tahmin ediyor ancak saldırının arkasında kimin olduğu henüz aydınlatılamadı. Başsavcı Francisco Barbosa, Paraguaylı meslektaşını öldüren saldırganlara yaklaşık 500 bin dolar ödendiğini söylüyor.

KORUMALARI YANINDA DEĞİLDİ

Suikastta en dikkat çekici ayrıntılardan biri, savcı Pecci'nin Kolombiya'daki düğün töreni ve balayı sırasında hiçbir korumasını Paraguay'dan getirmemesi. Kolombiya polisi ise, Paraguay'ın en tanınmış savcılarından birinin ülkede olduğundan haberdar değildi.

RONALDINHO İLE YAPILAN PAZARLIK

Dünya, Paraguaylı savcı Pecci'nin ismini, bir dönemin en büyük futbol yıldızı Ronaldinho ile yaptığı pazarlıkla duymuştu. Ronaldinho ve ağabeyinin bindiği uçak, Paraguay'ın başkenti Asuncion'a indiğinde her şey yolunda görünüyordu. Sıra pasaport kontrolüne geldiğinde Ronaldinho ve ağabeyinin belgelerinin sahte olduğu ortaya çıktı.

Brezilyalı kardeşler sahte pasaport taşımaktan gözaltına alındı, mahkemeye çıkarıldı. 2004 ve 2005 yıllarında dünyanın en iyi futbolcusu seçilen Ronaldinho ile kardeşi Paraguay'da alıkonuldu.

Bir ay cezaevinde, dört ay da lüks bir evde geçen hapis günleri sona erdiğinde takvimler Ağustos 2020'yi gösteriyordu. Ronaldinho, savcıyla yaptığı pazarlık sonucunda 200 bin dolar para cezası ödemeyi kabul etti ve ağabeyiyle birlikte Brezilya'ya dönebildi. Ronaldinho ile söz konusu pazarlığı yapan isim, Marcelo Pecci'ydi.

OPERASYONUN ADI: A ULTRANZA PY

45 yaşındaki Pecci, ekibiyle birlikte Şubat ayında Paraguay tarihinin en büyük uyuşturucu soruşturmasına imza atmıştı. A Ultranza Py adı verilen operasyonda, lüks araçlar, uçaklar ve evlere el konulmuştu.

Paraguaylı yetkililer, hazırlığı 27 ay süren ülke tarihinin en büyük kara para aklama operasyonuna ABD'li ajanların da yardım ettiği bilgisini vermişti. Belçika ve Hollanda'da kokain yüklü üç geminin yakalanmasının ardından söz konusu operasyon için düğmeye basılmıştı.

KARTELLERİN TRANSİT ÜLKESİ: PARAGUAY

Güney Amerika'nın okyanusa kıyısı olmayan iki ülkesinden biri olan Paraguay, uyuşturucu ticaretinde en önemli transit ülkelerden biri. Brezilya'daki uyuşturucu kartelleri son yıllarda, ürettikleri uyuşturucuyu komşu Paraguay'a kaçırarak oradan Avrupa'ya gönderiyor. Son yıllarda Almanya, Belçika ve Hollanda'ya Paraguay'dan gönderilen onlarca ton uyuşturucu yakalandı.

Milliyet .