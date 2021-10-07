Mafya babası Al Capone’un özel eşyaları açık arttırmada satılacak
ABD’nin California eyaletinde bulunan Witherell’s müzayede evi, 1940’larda Chicago kentinde etkili olan ünlü mafya babası Al Capone’un özel eşyalarının yarın açık arttırmayla satılacağını açıkladı.
2021-10-07 20:53:18
Capone'un eşyaları arasında aile fotoğraflarının yanı sıra kullandığı iki silahı bulunuyor.
Sacramento kentinde yapılacak açık arttırmada Al Capone'a ve ailesine ait 174 adet kişisel eşya satılacak. Al Capone Mülkü'ne ait eşyalar arasında aile fotoğraflarının yanı sıra Alcatraz Hapishanesi'nden oğlu Sonny Capone'a yazdığı el yazısı mektuplar bulunuyor.
Al Capone'un ilgi gören kişisel eşyaları arasında yarı otomatik Colt silahının yanı sıra kravatının üstüne taktığı “AL” yazılı elmas işlenmiş kravat kolyesi yer alıyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)