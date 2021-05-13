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Maduro: Muhalefetle görüşmeye hazırım
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Maduro: Muhalefetle görüşmeye hazırım

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefet temsilcileriyle görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

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13.05.2021 14:35:54
Maduro: Muhalefetle görüşmeye hazırım

Maduro'nun muhalefetle görüşme adımı, Ulusal Meclis'in (AN) eski başkanı ve muhalif lider Juan Guaido'nun ABD yaptırımlarının kademeli olarak kaldırılması karşılığında başkanlık seçimlerinin yapılmasını içeren teklifinin ardından geldi.

Maduro, Avrupa Birliği (AB), Norveç ve AB öncülüğünde Venezuela'daki kriz için kurulan Uluslararası Temas Grubu'nun (ICG) ara buluculuğu altında Guaido ile görüşmeyi kabul etti.

Ulusal bir televizyon kanalına konuşan Maduro, "AB'nin yardımıyla istedikleri zaman, istedikleri yerde, tüm muhalefetle görüşüp oradan ne çıkacağını görmek için görüşmeye katılacağım." dedi.

Maduro, Guaido'nun "mağlup olduğu ve her şeyin dışında kaldığı" için diyalog arayışına girdiğini savundu.

Maduro, hükümet ile muhalefetin bazı fraksiyonları arasında "uzun süredir" diyalog süreçlerinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Guaido, ABD yaptırımlarının kademeli kaldırılması karşılığında uluslararası gözlemcilerin denetiminde ülkede "özgür ve adil" bir seçim takviminin belirlenmesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının temin edilmesi ve tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması gibi taleplerde bulunuyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan