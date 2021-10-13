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Maduro: İspanya milyonlarca yerliyi katletti, özür dilemeli

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İspanya'nın sömürge döneminde yerli halklara uyguladığı 500 yıllık soykırım için özür dilemesi gerektiğini ifade etti.

1 Gün Önce
2021-10-13 16:24:46
Maduro: İspanya milyonlarca yerliyi katletti, özür dilemeli

Yerli Halklar Direniş Günü etkinlikleri kapsamında açıklamalarda bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İspanyol sömürgeciliğinin, 500 yıllık tarihi olayların siyasi konseyde tartışılması için Latin Amerika ve Karayipler Topluluğu (CELAC) başkanına mektup göndereceğini ifade etti.

'Milyonlarca yerli katledildi'

İspanya Kralı VI. Felipe'ye de mektup yazacağını dile getiren Maduro, "500 yıldan fazla bir süre önce İspanya İmparatorluğu buraya gelerek milyonlarca yerliyi katletti" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Maduro, "İspanya Kralı'nın tarihsel olaylar karşısında tutumunu düzeltmesini ve Amerika kıtasında yerli halklara yönelik gerçekleştirdikleri soykırım için af dilemesini talep ediyoruz" diye konuştu.

'Sömürgeciliğe karşı şanlı bir tarihimiz var'

Maduro, İspanya'nın da sömürgeciliğe karşı şanlı ve kahramanca bir tarihe sahip olduğunu belirterek, "İspanya'nın, tarihi acının ne olduğunu anlaması gerekir" dedi. Tarihçilerden, antropologlardan ve sosyologlardan oluşan bir hakikat komisyonun kurulmasını talep eden öte yandan Maduro, Amerika kıtasında 500 yıl boyunca uygulanan sömürge olaylarının aydınlatılmasını talep etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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