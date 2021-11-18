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TIMETURK / DÜNYA / Maduro'dan Venezuela halkına ''seçimlere katılın'' çağrısı

Maduro'dan Venezuela halkına ''seçimlere katılın'' çağrısı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, halka, ülkede 21 Kasım'da yapılacak seçimlere katılması çağrısında bulundu.

3 Saat Önce
2021-11-18 07:18:12
Maduro'dan Venezuela halkına ''seçimlere katılın'' çağrısı

"Venezuela Demokrasisi ve Gerçekliğinin Savunulması" isimli foruma video konferans aracılığıyla katılan Maduro, "Halkın kendi egemenliğine sahip çıkması ve oyunu kullanması için her şey hazır." ifadesini kullandı.

Maduro, Venezuela'nın, ABD hükümetinin ve müttefiklerinin saldırganlığı ve ablukası karşısında yoğun bir savaş verdiğini vurgulayarak, ülkeyi her koşulda savunacaklarını belirtti.

Ülkenin eğitim düzeyinde güçlü bir liderlik inşa ettiğini dile getiren Maduro, "Venezuela, müşterek ve doğru bir demokrasi yolunda ilerliyor." dedi.

MUHALEFET DE SEÇİMLERE KATILIYOR

Venezuela'da başını eski Ulusal Meclis (AN) Başkanı ve muhalif lider Juan Guaido'nun çektiği muhalefet, 1 Eylül'deki açıklamasında, 21 Kasım Pazar günü yapılması beklenen bölgesel ve yerel seçimlere katılacağını duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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