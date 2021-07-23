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Maduro'dan muhalefet ile müzakere mesajı

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefet ile Meksika'da müzakereye hazır olduğunu duyurdu.

1 Saat Önce
2021-07-23 10:11:39
Maduro'dan muhalefet ile müzakere mesajı

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Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefet ile Meksika'da müzakereye hazır olduğunu duyurdu.

Venezuela basınında çıkan habere göre, Maduro, tüm konuların ele alınması için muhalefet ile diyalog masasında buluşabileceklerini söyledi.

"Meksika'ya gitmeye hazırız, doktor Jorge Rodriguez, Miranda eyaleti Valisi Hector Rodriguez, Norveç hükümeti ve tüm muhalefet delegasyonlarıyla birlikte Meksika için hazırız." ifadelerini kullanan Maduro, gerçekçi bir Venezuela gündemiyle bütün sorunları konuşmak istediklerini dile getirdi. Maduro, kısmen anlaşmaya varılması için ülkeye yük olan uluslararası yaptırımların kaldırılması gerektiğini yineledi.

Nicolas Maduro, haziran başında, ülkede hükümet ve muhalefet arasındaki diyaloğun iyileştirilmesi amacıyla Norveç hükümetinin gönderdiği komisyon üyelerinin ülkeye geldiğini bildirmişti.

ABD yaptırımlarının kaldırılmasını şart koşuyor

Devlet Başkanı Maduro, konuya ilişkin 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Ulusal Meclis'in (AN) eski başkanı ve muhalif lider Juan Guaido ile ABD yaptırımlarının kademeli olarak kaldırılması karşılığında görüşmeye hazır olduğunu duyurmuştu.

Guaido, ABD yaptırımlarının kademeli kaldırılması karşılığında uluslararası gözlemcilerin denetiminde ülkede "özgür ve adil" bir seçim takviminin belirlenmesi, koronavirüs aşılarının temin edilmesi ve tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması gibi taleplerde bulunmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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