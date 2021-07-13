Maduro'dan Küba'ya destek: İyi günde de kötü günde de kardeşiz

Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Küba'da yaşanan ABD destekli gösterilere dair açıklamada bulunarak, Havana yönetimine tam destek verdi.

Venezüela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Küba'da yaşanan ABD destekli gösterilere dair açıklamada bulunarak, Havana'ya tam destek sundu.

Milletvekilleriyle düzenlediği toplantıda konuşan Maduro, "(Küba) Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'e, Küba halkına, Küba'nın devrimci hükümetine tam destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Venezüela lideri Maduro, "İyi günde de kötü günde de kardeşiz" dedi.

Öte yandan Maduro, Venezüela hükümetinin muhalefetle bir tur daha görüşmeye istekli olduğunu, fakat bunun yalnızca belirli koşulların yerine getirilmesi halinde olacağını belirtti.

Norveçli yetkililerin diyaloğu teşvik etmek için Meksika'ya geldiğini kaydeden Maduro, "Çok iyi anlaştık" diye konuştu.

Venezüela Devlet Başkanı Maduro, Caracas'ın üç koşul öne sürdüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti: "Birincisi, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırımları kaldırması; ikincisi, ülke otoritelerinin tüm taraflarca meşru olarak tanınması; üçüncüsü ise tüm tarafların her türlü suç, darbe planlarından vazgeçmesi gerektiğidir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.