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Maduro’dan Kolombiya’ya çağrı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Şubat 2019'dan bu yana kapalı olan iki ülke sınırlarının karşılıklı olarak yeniden açılması çağrısında bulundu.

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25.05.2021 09:17:50
Maduro’dan Kolombiya’ya çağrı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Şubat 2019'dan bu yana kapalı olan iki ülke sınırlarının karşılıklı olarak yeniden açılması çağrısında bulundu.

Kolombiya ile sınırların "sonsuza kadar" yeniden açılmasının koordine edilmesini isteyen Maduro, "Kontrollerle sınırları açmak kesinlikle mümkün, Kolombiya sınırı tek taraflı açmaktan bahsediyor, onlara söylüyorum. Tek taraflı açmak hiçbir şeye yaramayacak." ifadesini kullandı.
Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise 1 Haziran'da ekonomik faaliyetlerin yeniden canlanması kapsamında Venezuela ile sınırların özel önlemler alınarak yeniden açılma olasılığının tartışıldığı bildirildi.

İki ülke ilişkileri Ocak 2019'da koptu

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetinin, Venezuela'da 23 Ocak 2019'da kendini devlet başkanı ilan eden dönemin Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "meşru devlet başkanı" olarak tanımasının ardından iki ülke ilişkileri kesintiye uğramıştı.
Venezuela hükümeti, 23 Şubat 2019'daki açıklamasında, Kolombiya'nın "ciddi ve yasa dışı tehditlerini" gerekçe göstererek bu ülkeyle olan sınırı geçici olarak kapatma kararı almıştı.
Maduro, 24 Şubat 2019'da basına verdiği demeçte, Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kestiklerini, ayrıca Kolombiya Büyükelçisi'ne Venezuela'yı terk etmesi için 24 saat verdiklerini açıklamıştı.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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