Maduro'dan İran ile kritik imza

Dün İran'ın başkenti Tahran'ı ziyaret eden Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İran ile 20 yıllık kapsamlı stratejik iş birliği anlaşması imzaladı.

Türkiye ziyaretini tamamlayıp dün İran'ın başkenti Tahran'a gelen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu ülke ile kritik anlaşmalara imza attı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'ı ziyaret eden Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Sadabad Sarayı'nda Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında iki ülke arasında petrol, petrokimya, ekonomi, turizm, kültürel ve siyasi alanlarda 20 yıllık kapsamlı stratejik iş birliğini öngören anlaşma imzalandı.

Venezuela lideri Maduro, İran medyasına verdiği demeçte, Tahran'a yaptığı ilk ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maduro, İran'ın, ABD'nin yaptırım ve tehditlerine rağmen ihtiyaç duydukları duyduğu yakıtı göndererek Venezuela'ya yardım ettiğini söyledi.

Associated Press'in aktardığına göre, 59 yaşındaki Devlet Başkanı, "Tahran'ın Caracas'a petrol sevkiyatı, Venezuela halkına büyük bir yardım oldu." dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ayrıca, Caracas ve Tahran'ın uluslararası meselelerde "ortak bir vizyon" ile birleştiğini ve her iki ülkenin de ABD ve müttefikleri tarafından uygulanan zorlayıcı tedbirlerin kurbanı olduklarını söyledi.

Maduro, "Caracas ve Tahran, direniş ekonomisi stratejisini şekillendirdi ve genişletmek için çalışıyor." diye konuştu.

Venezuelalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Reisi de "her zaman bağımsız ülkelerle bağ kurmaya çalıştıklarını ve Venezuela'nın emperyalizme ve düşmanlara karşı direnişinin örnek olduğunu" kaydetti.

Son 40 yılda İran'a uygulanan yaptırımlardan söz eden Reisi, bu yaptırımları, ülke için iyileştirme fırsatlarına dönüştürmek için kullanmaya karar verdiklerini söyledi.

ABD'nin yaptırımlarına hedef olan İran ve Venezuela arasında geçen yıldan bu yana işbirliğinin hızlı bir şekilde arttığı biliniyor.

Maduro hükümeti, özellikle petrol sanayisinde önemli ekipmanları İran'dan temin ediyor.

Venezuela'nın 2021 yılında petrol üretiminini artırmasında İran önemli rol oynadı.