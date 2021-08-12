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Maduro, Barcelona’ya ateş püskürdü: Messi’ye çirkin bir tekme attılar
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TIMETURK / DÜNYA / Maduro, Barcelona’ya ateş püskürdü: Messi’ye çirkin bir tekme attılar

Maduro, Barcelona’ya ateş püskürdü: Messi’ye çirkin bir tekme attılar

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain (PSG) ile anlaşma imzalayan Messi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

33 Dakika Önce
2021-08-12 13:02:16
Maduro, Barcelona’ya ateş püskürdü: Messi’ye çirkin bir tekme attılar

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Barcelona'ya ateş püsküren Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Joan Laporta başkanlığındaki Barça yönetimini Arjantinli futbolcuya 'çirkin bir tekme atmakla' suçladı.

'Barca yönetiminin Messi'yi mümkün olduğu kadar çok para kazanmak için kullandıktan sonra fuzuli bulup ıskartaya çıkarttığını' dile getiren Maduro, şöyle konuştu:

"Messi'ye yaptıkları çirkin bir şeydi. O ağlarken ben de ağladım. Onu ağlarken görünce ben de ağladım, çünkü Messi adam gibi adam, spor dünyasının bir zaferi. Ve kulübün yöneticilerinin Barcelona'nın sahip olduğu en büyük zafere ne yaptığına söyleyecek söz bulamıyorum. Onlar Messi'ye tekme attılar."

Laporta'nın 'zorunlu ayrılık' açıklamasının ardından 13 yaşında geldiği kulübe 21 yıl sonra vedasıyla ilgili 8 Ağustos'ta basın toplantısı düzenleyen 34 yaşındaki Arjantinli futbolcu, kalmak istemesine rağmen La Liga'nın finansal fair play kuralları yüzünden gönderildiğini anlatırken gözyaşlarına boğulmuştu. Messi dün PSG ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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