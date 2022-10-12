Maduro, afet bölgesini ziyaret etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, şiddetli yağışların yol açtığı toprak kayması ve sellerde büyük hasar alan Aragua eyaletine ziyarette bulundu.

Eyalete bağlı Las Tejerias kentinde, beraberindeki heyetle incelemeler yapan Maduro, burada gazetecilere açıklamasında, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız süreceğini söyledi.

Maduro, Las Tejerias şehrinin yeniden inşa edileceğini belirterek "400'e yakın ev tamamen yıkılmış, 400 tanesi ise kısmen zarar görmüş. Bütün komşuların ve esnafın içi rahat olsun, son ev ve iş yerine varıncaya kadar hepsini yeniden inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

Afet bölgesinde kendisine sevgi gösterisinde bulunanlara seslenen Maduro, "Bu acıyı yanımızda taşıyoruz, insanların haykırışını, üzüntüsünü ve gözyaşlarını yanımızda götürüyoruz. Las Tejerias, Anka kuşu misali yeniden küllerinden doğacaktır. Las Tejerias halkı yalnız değildir." diye konuştu.

Maduro, halkı ziyaretinin ardından devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ölü sayısının 39'a yükseldiğini, kayıp sayısının ise 56 olduğunu belirtti.

Öte yandan 300 gönüllü ile bölgede yardım çalışmalarının devam ettiği ve afetzedeler için ulusal yardım kampanyasının başlatıldığı bildirildi.

- SON 2 HAFTADA ŞİDDETLİ YAĞIŞLARDA 42 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Venezuela'nın bazı kesimleri, La Nina hava olayının etkisiyle normalin üzerinde yağış alıyor.

Ülkede son 2 haftada şiddetli yağışlar ve bunun yol açtığı afetlerde, toplam 42 kişi hayatını kaybetti.

Maduro, felaketten etkilenenlerle dayanışma amacıyla 3 gün "ulusal yas" ilan etmişti. .