Madrid’den Moskova atağı! İspanya, Bulgaristan ve Romanya’ya savaş uçağı konuşlandıracak

İspanya, Rusya’yı gözetlemek maksadıyla Bulgaristan ve Romanya’ya savaş uçakları konuşlandırma kararı aldı.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

İspanya Savunma Bakanlığı, İspanyol Hava Kuvvetleri'nin, NATO hava devriyesinin bir parçası olarak 14 Kasım'dan itibaren Bulgaristan'a altı Eurofighter savaş uçağı ve 1 Aralık'tan itibaren de Romanya'ya sekiz F18M tipi savaş uçağı konuşlandıracağını teyit etti.

260 ASKER KATILACAK

El Periodico gazetesinin aktardığına göre; her iki konuşlandırma olayına, 260 asker de destek mahiyetinde katılıyor. Bulgaristan'da, İstanbul Boğaz'ına 250 kilometre mesafede olan Bezmer üssünde hazırlıklar sürüyor.

Romanya'da ise Ukrayna'da Odesa'ya 300 ve Kherson'a 400 kilometre mesafede bulunan ve Tuna nehri yakınlarındaki Fetesi üssüne yerleştirilecek bu uçakların 31 Mart 2023'te geri dönmesi planlanıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya işgal başlatmasından buyana İspanya, NATO'ya geçen şubat ve eylül arasında, Rus hava akınlarını gözetleme devriyeleri için çeşitli hava taktik müfrezeleri nakletti.

İspanya, Rusya-Ukrayna krizinin gündeme geldiği Ocak 2022'de İspanya Savunma Bakanı MargaritaRobles, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan kriz çerçevesinde NATO organizasyonuyla Karadeniz'e 2 savaş gemisi göndereceklerini açıklamıştı.