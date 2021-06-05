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Madrid'de Filistin'e destek yürüyüşü

İspanya'nın başkenti Madrid'de, İsrail'in 5 Haziran 1967 tarihinde Doğu Kudüs'ü işgalinin yıl dönümünde, Filistin'e destek ve İsrail'i protesto için yürüyüş düzenlendi.

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05.06.2021 16:33:27
Madrid'de Filistin'e destek yürüyüşü

İspanya'nın başkenti Madrid'de, İsrail'in 5 Haziran 1967 tarihinde Doğu Kudüs'ü işgalinin yıl dönümünde, Filistin'e destek ve İsrail'i protesto için yürüyüş düzenlendi.

Madrid'in merkezinde ellerinde Filistin bayraklarıyla toplanan kalabalık, "Irkçı ve sömürgeci işgale son" pankartı açarak "Yaşasın Filistin", "Terörist İsrail" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.
Gösteriye katılan İspanyol ve Filistinli vatandaşlar, "İsrail'e karşı intifadaya devam" çağrısı yaptı.
Gösteri sonunda okunan manifestoda, "5 Haziran 1967'de İsrail'in siyonist varlığı, Filistin'deki en büyük katliamlarından birini gerçekleştirdi ve 400 binden fazla Filistinliyi, 1948 Nekbe'sinden sonra yerlerinden edilenlerin yanına katılmaya mahkum etti. Nekbe günümüzde de bitmedi. Soykırım, etnik temizlik, talan devam ediyor. Geri dönüş hakkı, tarihi hakların geri kazanımı, mahkumların serbest bırakılması ve uluslararası suç ortaklığına karşı Filistin'e destek." ifadeleri kullanıldı.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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