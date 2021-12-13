Macron yönetimi camilere savaş açtı! 21 cami ‘kapatıldı, 6 caminin daha kapatılması gündemde

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede 'ayrılıkçı eğilim' veren 21 caminin kapatıldığını, diğer 6 caminin kapatılmasıyla ilgili yasal sürecin devam ettiğini açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransız LCI televizyonuna yaptığı açıklamada son dönemde ülke genelinde Müslümanların gittiği toplam 2 bin 600 ibadet yeri içinden 99 camide "ayrılıkçılık" şüphesiyle geniş çaplı denetimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Söz konusu camilerden 21'inin kapatıldığını, 6'sının kapatılma sürecinin devam ettiğini belirten Darmanin, bu adımların "ayrılıkçı" yasa temelinde atıldığını ifade etti.

Fransa'da denetim yapılan diğer 36 caminin Cumhuriyet yasalarıyla ters düşmediği sonucuna varıldığını ifade eden Darmain, bunlardan bazılarının dışarıdan fon almayı durdurduğunu, bazılarının ise uyarıların ardından "tehlikeli" bulunan imamların görevine son verdiğini bildirdi.

Darmanin, camilere yönelik denetimlerin devam edeceği uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin yaklaştığı ülkede, Müslümanlara seslenen Darmanin, ülkede aşırıcılıkla bağlantılı ibadethanelerin az olduğunu, Fransa'daki Müslümanların geneliyle dertleri olmadığını savundu.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2 Ekim 2020'de "ayrılıkçı" yasası olarak açıkladığı ve gelen tepkiler üzerine ismini "Cumhuriyet Yasalarına Saygıyı Güçlendiren Prensipler" olarak değiştirdiği tasarı, ağustosta kabul edilmişti.

Yasa, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplum ile sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri tarafından eleştiriliyor. Kaynak: Euronews Türkçe

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