DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Macron yeniden seçildi
Made in Türkiye tanıtımı: Fenomenler ve dizilerden yararlanılacak
Çiçeklerle kaplanan Akdamar Adası'na fotoğrafçı akını
Bakan Nebati: Enflasyon küresel bir problem olarak ortaya çıktı
Diyarbakır'da yağmur duası yapıldı
Yetim Vakfı Ramazanda da Dünya Çocuklarına El Uzatıyor
'Suriyeliler 48 saat içinde evleri boşaltsın, Ukraynalı sığınmacılar geliyor'
İTO Başkanı Avdagiç: Beklenti marjlarını olağanın üzerine taşımak zarar getirir
Kirişci: Dışa bağımlılık ve kurun da etkisiyle üretim maliyetlerimizde ciddi artışlar var
'Siyasetçinin görevi yasayla tarihten husumet çıkarmak değil, geleceği inşa etmektir'
Tarımın can suyu BUSKİ'den
Türkiye'nin hava savunma sistemleri bu tesisten çıkacak
İslam'ı seçen Lorenzo Santana'nın şüpheleri ramazanda silindi
Yenişehirliler iftarda buluştu
Başkan Büyükkılıç, Üniversite Öğrencileriyle Sahurda Buluştu

TIMETURK / DÜNYA / Macron yeniden seçildi

Macron yeniden seçildi

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeniden seçildi.

46 Dakika Önce
2022-04-24 21:13:56
Macron yeniden seçildi

Fransa'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması, yerel saatle 20.00'de sona erdi.

Kamu yayıncısı France Info'nun hazırlattığı anketlere göre, Cumhurbaşkanı Macron oyların yüzde 58,2'sini alırken rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen, yüzde 41,8'de kaldı.

Seçime katılmayanların oranı yüzde 28,2 olarak belirlendi. Bu, 1969'dan bu yana en yüksek oran olarak kaydedildi. Seçime katılım oranı yüzde 71,8 oldu.

44 yaşındaki Macron, ikinci kez bu göreve seçilen üçüncü cumhurbaşkanı olacak. Daha önce François Mitterrand ve Jacques Chirac iki dönem cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.

İçişleri Bakanlığının oy sayımına ilişkin verileri gelecek saatlerde açıklamaya başlamasıyla Macron'un galibiyetinin gece saatlerinde resmen netleşmesi bekleniyor.

Yasal resmi sonuçlar ise Anayasa Konseyi tarafından 27 Nisan'da açıklanacak.

2017'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminde Macron, Le Pen'i geride bırakarak oylarını yüzde 66,06 alarak cumhurbaşkanı seçilmişti. Le Pen yüzde 33,9 oy almıştı. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş