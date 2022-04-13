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Macron uyardı! Le Pen gelirse savaş çıkar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağcı Marine Le Pen'in cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Avrupa'ya 'milliyetçiliğin ve savaşın geri geleceğini' öne sürdü.

2 Saat Önce
2022-04-13 07:59:49
Macron uyardı! Le Pen gelirse savaş çıkar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağcı Marine Le Pen'in cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Avrupa'ya "milliyetçiliğin ve savaşın geri geleceğini" öne sürdü.

Macron, ülkenin Strazburg kentinde düzenlediği mitingde, mücadelesinin sadece Fransa için değil, aynı zamanda Avrupa için olduğunu vurguladı.

Aşırı sağın projesinin, Avrupa Birliği'nden çıkmak olduğunu kaydeden Macron, Le Pen'in cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Avrupa'ya milliyetçiliğin ve savaşın geri geleceğini söyledi.

Macron, Avrupa'da binlerce yıl savaşların yaşandığını, Avrupa'nın iç savaşlarla inşa edildiğini ve milliyetçiler arasındaki savaşlar nedeniyle birçok kez yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını aktardı.

Macaristan'da olduğu gibi Le Pen'in git gide hukuka zarar verdiğini ifade eden Macron, imparatorluk rüyalarının da yeniden kurulduğunu dile getirerek, "Bu bugün Rusya'nın ve başkalarının rüyası. Bazıları Fransa için çözümün Avrupa Birliği'nden çıkmak olduğuna inandırmak istiyor çünkü diğer Avrupalılarla mücadele etmek istiyor." dedi.

Macron, sadece Avrupa ile barış için çalışılabileceğini ve Avrupa'nın kendilerini krizlerden ve savaştan koruduğunu belirtti.

Le Pen'in, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Fransa'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taraf olmayacağını açıklamasına tepki gösteren Macron, AİHM'in ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) önemini anlattı.

Macron ile Le Pen, 24 Nisan'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yarışacak. .

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