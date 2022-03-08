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Macron'un Putin'le yaptığı görüşme sonrası üzgün halleri sosyal medyada gündem oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştükten sonra basına servis edilen fotoğraflarda yorgun, düşünceli, ümidini yitirmiş bir görüntü çizdi.

2 Saat Önce
2022-03-08 12:31:54
Macron'un Putin'le yaptığı görüşme sonrası üzgün halleri sosyal medyada gündem oldu

Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un medyaya servis edilen fotoğraflarında üzgün ve çaresiz halleri görüldü.

Macron'un son derece düşünceli, yorgun ve ayrıca hayal kırıklığına uğradığı anlar objektiflere yansıdı.

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Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerle ilgili kullanıcılar Macron'un algı peşinde olduğunu ve PR çalışması yaptığı yönünde yorumlarda bulundu.

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YORUMLAR (1)

Abdullah

Şaka gibi ya, ne bahane ile servis ettiniz fotoğrafı çok merak ettim ya, hiç bunlarda utanma falan kalmadı işleri güçleri algı operasyonu.

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