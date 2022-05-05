Macron'un partisinde ''iç çamaşırı'' skandalı! İstifa etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi LREM'den milletvekili olan Coralie Dubost, parlamento ödeneğinden iç çamaşırı harcaması yaptığının ortaya çıkması üzerine istifa etti.

Fransa'da 12 Haziran'da yapılacak parlamento seçimleri öncesi iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi'nden (LREM) milletvekili, parlamento ödeneğini giyim için harcadığının ortaya çıkması üzerine istifa etmek zorunda kaldı.

Duvar'ın Telegraph'a dayandırdığı habere göre, Fransa'da araştırma kuruluşu Mediapart tarafından yayınlanan rapora göre, milletvekili Coralie Dubost 2018 yılında 5 bin 733 euroluk parlamento ödeneğinden yaklaşık 2 bin euroluk iç çamaşırı satın aldı. Ödenekten diğer giyim giderlerini karşıladığı da belirtilen Dubost, söz konusu suçlamaların ardından istifasını açıkladı.

VEKİLDEN 'DOLANDIRICI DEĞİLİM' SAVUNMASI

Ayda 7 bin 239 euro milletvekili maaşı aldığı belirtilen Dubost, 'Son birkaç gündür siyasi grubuma ve daha genel olarak demokrasiye zarar veren haksız saldırıların hedefi oldum. Kişisel ve profesyonel hayatımda aynı kıyafetleri giymiyorum. Dolandırıcı değilim' açıklaması yaptı.

12 Haziran'da yapılacak parlamento seçimlerinde aday olmayacağını belirten Fransız milletvekili, 'Siyasi hayattan çekilip kendimi aileme adamanın zamanı geldi. Yeniden seçilmek için aday olmayacağım' dedi. .