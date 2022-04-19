Macron'un hedefinde Rus petrolü var

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Rus petrolüne ambargo uygulanmasını istediklerini belirtti. Le Maire, Rusya'nın son birkaç yıldır para kaynağının doğal gaz değil petrol olduğunu söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminin ardından Batılı ülkeler Moskova yönetimine karşı ağır yaptırım kararları almaya devam ediyor. Yaptırım kararları sonrası Rus ekonomisi ilk günlerde zayıflarken son günlerde eski gücüne kavuşmuştu. Bunun üzerine Batılı ülkeler yeni önlemler almaya karar verdi.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, son yıllarda Rusya'nın ana gelir kaynağının doğal gaz değil petrol olduğuna dikkat çekerek, Rus petrolüne ambargo uygulanmasını istedi. Kömüre de ambargo uygulandığını hatırlatan Le Marie, Donbass'ta yaşananlar dikkate alındığında Rusya'dan ithalatın durdurulmasının gerekliliğine işaret etti.

FRANSA, AVRUPA'YI İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

"Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile her zaman kömüre ve Rus petrolüne ambargo uygulanmasını istediğimizi söyledik. Kömüre ambargo uygulandı." diye konuşan Le Maire, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yaşananlar göz önüne alındığında Rusya'dan petrol ithalatını durdurmanın gerekli olduğunu kaydetti.

Le Maire, Rus petrolüne ambargo konusunda Avrupalı ortaklarını ikna etmeye çalıştıklarını, bazılarının çekinceleri bulunduğunu ifade etti. .