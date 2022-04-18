Macron'un ''bağrı açık'' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu!

Fransa'da pazar günü gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu öncesinde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un paylaşımı tartışma konusu oldu.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin Pazar günü yapılacak ikinci turu öncesi Emmanuel Macron ve Marine Le Pen kampanyalarını sürdürüyor.

Son kamuoyu araştırmalarına göre mevcut cumhurbaşkanı Macron, rakibi Le Pen'in 8 puan önünde bulunuyor.

Kampanyasını daha az oy aldığı bölgelerde yoğunlaştıran 44 yaşındaki Macron'un çekilen bir fotoğrafı ülkede tartışma konusu oldu. Kampanyası sırasında dinlenirken çekilen fotoğrafta Fransa lideri, gömleğinin düğmelerini büyük ölçüde açmış şekilde poz verdi.

Fransız liderin bu fotoğrafı Macron'un özel fotoğrafçısı tarafından Instagram hesabında paylaşıldı.

Siyasi analistler Macron'un bu pozunun nedeni olarak ülkedeki genç nüfusunun Marine Le Pen'e olan desteğinin artmasını gösterdi. .