Macron'u tokatlayan şahıs kılıç dövüşü hocasıymış...

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Salı günü yurt içi gezisinde karşılaştığı kalabalıkta biri tarafından tokatlanması dünya medyasında konuşulmaya devam ediyor. Milliyet yazarı Güneri Civaoğlu, Macron’u tokatlayan şahısla ilgili ayrıntılar paylaştı. Civaoğlu’nun Macron’a yumruk ve ötesi’ başlıklı yazısından ilgili bölüm

Tokat atan Damien T. adlı gençten biri, grubun en önünde yer almıştı. Macron onun sol elini -yakınlık jestiyle- tuttuğunda sağ eliyle Cumhurbaşkanı'na şiddetli bir tokat attı.

Fransız medyasına göre Damien T. 28 yaşında, güçlü kuvvetli bir sporcu. “Ortaçağ kılıcıyla dövüş” hocası.

Sosyal hesaplarında bu spora olan tutkusunu yansıtan görüntüler paylaşmış.

Damien T. ile birlikte arkadaşı Arthur C. polis tarafından gözaltına alındı. Derhal soruşturma başlatıldı.

Olayın geçtiği kasabanın savcısı, gazetecilere “her ikisinin de suç kaydının olmadığını” açıkladı.

Gene savcıya göre, Damien ve Arthur'un “siyasi eylemlerde yer aldıklarına” dair bir kayıt da yok. “Olaysız kişiler” olarak tanımlandılar.

FAŞO HESAPLAR

Damien T.'nin sosyal medyadaki paylaşımları çok az.

Hiçbir siyasi figürü ve siyasi partiyi takip etmiyor. Ancak...

Aşırı sağdan hesaplara abone.

Le Monde gazetesine göre, bunlar genellikle “faşo hesaplar...”

“Aşırı sağ karikatürist” Kitsune, milliyetçi “rap sanatçısı” Kroc Blanc bunlardan bazıları.

Olaydan birkaç saat önce “Quotidien” TV programı tarafından röportaj yapılan kişi “Fransa'nın düşüşe geçtiği konusunda Cumhurbaşkanı'na söyleyecekleri olduğunu” açıklamış. Yanında Damien T. ve Arthur C. de var.

Bunlar, “saldırının planlı olabileceği” kuşkusunu desteklemekte.

Ayrıca... Arthur C. olayın gerçekleştiği kasabanın bir “mahalle meclisi üyesi”...

Yani mahallenin saygı duyulan insanlarından biri.

Veya o rolü iyi oynamış.

Le Monde da zaten “Arthur C.'nin rol yapma ve masa oyunlarına ilgi duyduğunu” yazdı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.