DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Palandöken: Araçlarda ÖTV ve kredi faizi indirimi yapılmalı
Elde tüfek, Antep fıstığı nöbeti
Adil Öksüz’ün Akıncı Üssü’ndeki görüntüleri ne anlatıyor?
'Okulu sevme konusunda sonuncuyuz!'
ABD, Erdoğan’ın Maraş açıklamasından rahatsız oldu
Bu fabrikanın kaynak tezgahı kadınlara emanet
İran destekli Fatımiyyun milisi Taliban tarafından öldürüldü
Kale'de 100 Öğrenciye Bisiklet Hediyesi
ANALİZ: Türkiye'nin KKTC çıkarmasının dünyadaki etkileri
82 yaşında hayalini gerçekleştirdi
Abdulkadir Selvi’den ilginç ittifak iddiası
Marmara ve İstanbul'da hava nasıl olacak?
Türkiye’ye “köpeklerde kuduz riski” kısıtlaması
Casus yazılım Pegasus'la Macron'u hangi ülke dinledi?
Biden’ı oyuncak bebeğe çevirmişler

TIMETURK / DÜNYA / Macron’u Hitler’e benzeten afişe soruşturma

Macron’u Hitler’e benzeten afişe soruşturma

Hazreti Muhammed’e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin 'ifade özgürlüğü' kapsamında değerlendirildiği Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u Adolf Hitler’e benzeten afişlerle ilgili soruşturma başlatıldı.

3 Saat Önce
2021-07-21 08:06:20
Macron’u Hitler’e benzeten afişe soruşturma

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirildiği Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Adolf Hitler'e benzeten afişlerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Fransa'nın güneyinde, Var vilayetinin Toulon ve Seyne-sur-Mer kentlerinde yol üzerinde yer alan reklam panolarındaki afişlerde Michel-Ange Flori, sağlık personeline yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) zorunlu aşı politikasını ve sağlık kartı uygulamasını eleştirmek amacıyla Cumhurbaşkanı Macron'u Hitler'e benzeterek karikatürize etti.
"İtaat et, aşı ol!" sloganının yer aldığı afişlerin üzerine daha sonra spreyle "Utan" ifadesi yazıldı.
Toulon Savcısı Bernard Marchal, Flori hakkında kamusal alanda hakaret etmekten soruşturma başlattı.

60f6c1c085f540117043b32b
Flori, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Macroncuların idolleriyle dalga geçmesine dayanamadıklarını, bundan dolayı "Utan" ifadesini yazdıklarını belirterek, bu entelektüellerin tipiyle Hitler'i taklit eden Charlie Chaplin'e saygısızlıkta bulunduklarını kaydetti.
Daha önce astığı tartışmalı 350 kadar afişle tanınan Flori, 2019'da Sarı Yeleklileri desteklediği gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH