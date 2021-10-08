Bu hafta Selanik Radyosu’na konuşan Syriza-İlerici İttifak Sözcüsü Nassos Iliopulos, Fransa ile Yunanistan arasında yapılan anlaşmanın Yunanistan’ın Türkiye ile gerilim yaşadığı alanlarda Atina’yı tek başına bıraktığını öne sürdü.

Milliyet Gazetesi yazarı Özay Şendir'in bugün yayımlanan, “Macron Türkiye'yi karşısına alamadı” başlıklı makalesinde Yunanistan ile Fransa arasında yapılan anlaşma ile ilgili bölümü şöyle:

Fransa, Yunanistan'a 3 savaş gemisi satmakla kalmadı bir de Savunma ve Güvenlik Alanlarında İş Birliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması imzaladılar. O anlaşma dün gece de Yunanistan Parlamentosu'ndan geçti.

Hem biz hem de çoğu Yunan vatandaşı zannetti ki, Yunanistan'ın kıta sahanlığı ve Ekonomik Münhasır Bölge iddialarında Fransa da karşımıza çıkacak, Ege'de birlikte iş tutacaklar.

Meğer kazın ayağı öyle değilmiş, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Yunanistan'a Ege konusunda istediği desteği vermemiş.

Bu hafta Selanik Radyosu'na konuşan Syriza-İlerici İttifak Sözcüsü Nassos Iliopulos, anlaşmanın Yunanistan'ın Türkiye ile gerilim yaşadığı alanlarda Atina'yı tek başına bıraktığını, Fransa'nın yardımını garanti etmediğini ama Sahra Altı Afrika'da İslamcı gruplar mücadelede sorumluluklar yüklediğini ve anlaşma maddelerinin Yunanistan'ın savunma doktirinini değiştirdiğini söyledi.

Bu konuşma işaret fişeği oldu, bombayı Syriza Lideri Aleksis Çipras patlattı.

Çipras, parlamentoda yaptığı konuşmada, anlaşmanın Türkiye ile deniz yetki alanlarında yaşanabilecek bir gerginlik sırasında Fransa'ya, Yunanistan'a yardım yükümlülüğü getirmediğini söyledi.

Üzerine, bu anlaşmayla Yunanistan'ın onlarca Fransız askerinin hayatını kaybettiği Sahel'e asker göndermek zorunda kalacağını belirtti.

“Fransa, borcu, gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 210'una ulaşmış bir ülkeden, Yunan savunma sanayinin katılımına dair hiçbir garanti olmaksızın 7 milyar avro alıyor” dedi ve ekledi “İktidara geldiğimizde anlaşmanın ilgili hükümlerini değiştiririz.”

Fransa Cumhurbaşkanı, “yağlı müşterisi” Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i zor durumdan kurtarmak için bu sıralar “AB deniz sınırları”, “enerji güvenliği” gibi bahanelerle Ege'ye dair cümleler kurabilir.

Fakat gerçekte olan şey şu, Fransa, Ege'de Yunanistan ile birlikte Türkiye'nin karşısına çıkmamayı tercih etti.

Durumun özeti bu...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.