Macron: Türkiye ile gerginlik son birkaç hafta içinde hafifledi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron yaptığı açıklamada, Türkiye ile gerginliğin son birkaç hafta içinde hafiflediğini, ancak Avrupa ülkelerinin temkinli olmaya devam edeceğini söyledi.