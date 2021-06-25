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Macron: Türkiye ile gerginlik son birkaç hafta içinde hafifledi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron yaptığı açıklamada, Türkiye ile gerginliğin son birkaç hafta içinde hafiflediğini, ancak Avrupa ülkelerinin temkinli olmaya devam edeceğini söyledi.

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25.06.2021 14:48:03
Macron: Türkiye ile gerginlik son birkaç hafta içinde hafifledi

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sebebiyle Brüksel'de bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron düzenlediği basın toplantısında Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Macron, Türkiye ile gerginliğin son birkaç hafta içinde hafiflediğini, ancak Avrupa ülkelerinin temkinli olmaya devam edeceğini söyledi.

Düzenlediği basın toplantısında Macron, Türkiye hakkında "Son haftalarda gerginlikler azaldı" derken, “Yaz boyunca teyakkuzda olmaya devam edeceğiz, aynı zamanda ortak çalışmalara yeniden başlayacağız” şeklinde konuştu.

Macron, AB Liderler Zirvesi'nde yasadışı göçle daha etkili mücadele gerektiğinin ele alındığını ve Türkiye konusunda da görüştüklerini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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