Macron, Sincar’a gitmekten neden vazgeçti?

Iraklı bir kaynak Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un bu sabah Ezdilerin kalesi sayılan Sincar ilçesine gitmekten neden vazgeçtiğini açıkladı. Kaynak, iptalin nedeninin Irak'taki yetkililerin ziyaretten saatler önce Fransa Cumhurbaşkanı’na verdiği tavsiyeden kaynaklandığını söyledi.

Iraklı bir kaynak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kuzey Irak'taki Ninova Valiliği'ne bağlı Sincar ilçesini neden ziyaret etmediğini açıkladı.

Kaynak Rus haber sitesi RT'ye şunları söyledi: "Bu sabah Macron'un Irak'taki Ezidilerin kalesi olan Sincar ilçesini ziyaret etmesi planlandı, ancak iptal edildi."

İptalin nedeninin Irak'taki yetkililerin ziyaretten saatler önce Fransa cumhurbaşkanına verdiği tavsiyeden kaynaklandığını söyledi.

Macron'un ekibi ise, zaman yetersizliği nedeniyle Sincar ziyaretini iptal etmeye karar verildiğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron dün de, Kuzey Irak Kürt Yönetiminin eski başkanı Mesut Barzani'yi Erbil'de ziyaret ederek görüşmüştü.

İran, Macron'un Musul ziyaretini değerlendirdi

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Saeed Khatibzadeh, bugün yaptığı açıklamada, "İran'ın yaptığı fedakarlıklar ve direniş, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Irak'ın Musul kentini gezmesini sağladı" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.