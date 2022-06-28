DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

16,6606 ₺

EURO

17,5928 ₺

ALTIN

977,27 ₺

BİST

2.523,77 ₺

TIMETURK / DÜNYA / Macron: Rusya'ya 'terörizm sponsoru devlet' demeyeceğim

Macron: Rusya'ya 'terörizm sponsoru devlet' demeyeceğim

G7 zirvesinde konuşan Macron, Rusya'yı 'terörizm sponsoru devlet' listesine almayacağını dile getirdi.

30 Dakika Önce
2022-06-28 15:06:54
Macron: Rusya'ya 'terörizm sponsoru devlet' demeyeceğim

Almanya'da düzenlenen G7 zirvesinde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya'nın 'terörizmin sponsoru devlet' olarak tanımlanması çağrısının hatırlatılması üzerine, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, buna gerek olmadığını söyledi.

Macron, Rusya için 'terörizmi finanse eden sponsor devlet' gibi tanımlamalara başvurmayacağını belirterek "Bu yaptırımları uygulamak için herhangi bir tanımlamaya ihtiyacımız yok" dedi.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş