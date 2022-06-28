Macron: Rusya'ya 'terörizm sponsoru devlet' demeyeceğim

G7 zirvesinde konuşan Macron, Rusya'yı 'terörizm sponsoru devlet' listesine almayacağını dile getirdi.

Almanya'da düzenlenen G7 zirvesinde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya'nın 'terörizmin sponsoru devlet' olarak tanımlanması çağrısının hatırlatılması üzerine, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, buna gerek olmadığını söyledi.

Macron, Rusya için 'terörizmi finanse eden sponsor devlet' gibi tanımlamalara başvurmayacağını belirterek "Bu yaptırımları uygulamak için herhangi bir tanımlamaya ihtiyacımız yok" dedi.