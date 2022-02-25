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Macron: Putin ikiyüzlü davrandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Vladimir Putin'in Minsk Anlaşması'nın ayrıntılarını tartıştıkları görüşmelerde ikiyüzlü davrandığını söyledi.

8 Dakika Önce
2022-02-25 08:04:58
Macron: Putin ikiyüzlü davrandı

Avrupa Birliği Olağanüstü Liderler Zirvesi sonrası, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron kamera karşısına geçti.

Gündemlerinde, AB liderlerinin üzerinde anlaştığı Rusya'ya yönelik ek yaptırımlar vardı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlanırken, Minsk Anlaşması'nın ayrıntılarını tartıştıkları telefon görüşmelerinde ikiyüzlü davrandığını söyledi.

Macron "Putin bizi imparatorluk dönemine ve çatışmalara geri götürmek istiyor" dedi. Ukrayna'ya 300 milyon euroluk askeri ekipman sağlanacağını söyledi. .

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